Então, no mata-mata, teve como adversário o Guaraní, do Paraguai, no Engenhão, e venceu por 2 a 1 de virada. Os visitantes não perderam tempo e abriram o placar aos 3 minutos, gol de Bernardo Benítez. Com melhor atuação, o alvinegro carioca igualou com Hugo no início do segundo tempo e no final, Tiquinho Soares virou de pênalti.