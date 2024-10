Palpite: Criciúma x São Paulo – Campeonato Brasileiro – 26/10/2024

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Após voltar a ter performances sólidas como mandante, o São Paulo continua sonhando com vaga nas quatro primeiras posições da tabela. Seu oponente da vez, Criciúma, tenta se manter distante da zona de rebaixamento. O jogo começa às 16h30 (de Brasília) de sábado (26). As equipes se encontram no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina. Assista no Premiere.

Palpite Criciúma x São Paulo

Em bom momento na temporada, o Criciúma somou sete dos últimos doze pontos que disputou na Série A do Brasileirão, voltando a se distanciar da zona de rebaixamento. Do outro lado, o São Paulo goleou o Vasco recentemente por 3 a 0, mas tem tido performances mais robustas apenas atuando como mandante.

Mesmo que o São Paulo apareça no confronto após golear o Vasco da Gama, a equipe não tem as mesmas performances como visitante. Tendo o Criciúma o mando de campo e um elenco de menor qualidade técnica que o clube tricolor, é provável que as duas equipes saiam satisfeitas com uma possível igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Criciúma e seu desempenho atual

O Criciúma protagonizou um resultado importantíssimo na rodada anterior. Visitando o líder da competição, protagonizou uma partida de “ataque contra defesa” contra o Botafogo, tendo em vista que teve apenas 26% da posse de bola ao final dos 90 minutos.

Além disso, seu oponente conseguiu abrir o placar nos acréscimos da segunda etapa com Tiquinho Soares, mas o Criciúma não se deu por vencido e buscou o empate três minutos depois com Felipe Vizeu, empatando em 1 a 1.

Com a igualdade, o Criciúma conseguiu subir mais uma posição na tabela da Série A. Agora, é o 12º colocado com 36 pontos somados, resultado de uma trajetória com nove vitórias, nove empates e doze derrotas.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo teve um péssimo resultado recente como visitante. Na última vez que atuou fora de seus domínios, acabou superado pelo Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo placar de 2 a 0.

No entanto, o Tricolor Paulista segue com performances sólidas e consistentes diante de sua torcida. Contra o Corinthians no Mané Garrincha, venceu por 3 a 1; já diante do Vasco da Gama no Estádio do Morumbis, goleou por 3 a 0.

Na tabela da Série A do Brasileirão, aparece na quinta posição com 50 pontos somados. No entanto, é válido ressaltar que possui um jogo a menos em relação ao quarto e ao sexto colocado, dependendo de si mesmo e de resultados paralelos nesta reta final para alcançar o G4.