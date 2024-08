Palpite: Coventry City x Roma – Amistoso Internacional – 6/8/2024

(Photo by JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Ambas as equipes mostram atuações pouco convincentes nos amistosos preparatórios para a temporada que se aproxima. De um lado, o Coventry faz parte da 2ª divisão do futebol inglês; do outro, a Roma figura na Série A do futebol italiano. O jogo começa às 13h (de Brasília) da terça-feira (6). As equipes se encontram no St George's Park, no Reino Unido.

Palpite Coventry City x Roma

Apesar de seu maiúsculo triunfo contra o Everton em um de seus amistosos, o Coventry acabou derrotado na última vez que entrou em campo, onde acabou surpreendido pelo Werder Bremen. Enquanto isso, a Roma segue com dificuldade em vencer suas últimas partidas, mas deve escalar seus principais jogadores para este embate.

Em reta final de preparação, é esperado que a Roma conte com seus principais jogadores neste amistoso. Por este motivo, seu elenco é superior tecnicamente em relação ao clube inglês, sendo pouco provável uma possível “zebra” no duelo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Roma”.

Palpite Final: Roma vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Coventry City e seu desempenho atual

O Coventry City não consegue manter uma regularidade em seus resultados nesta pré-temporada. Entre vitórias e derrotas, tem protagonizado seus primeiros amistosos preparatórios para as próximas competições.

No começo do mês de julho, ficou no empate sem gols com o Getafe e venceu o Stevenage, por 3 a 1. Na sequência, sofreu sua primeira derrota ao cruzar o caminho do Darmstadt, da Alemanha, por 2 a 0.

Voltou a vencer em seu quarto amistoso, atropelando o Everton, da divisão de elite do futebol inglês, por notórios 3 a 0. No entanto, acabou derrotado na última vez que entrou em campo, desta vez diante do Werder Bremen, por 2 a 1.

Roma e sua última performance

A Roma tenta recuperar o protagonismo no futebol italiano. Na temporada passada, fez uma campanha abaixo das expectativas na Série A, terminando na sexta posição da tabela e não garantindo vaga na próxima Liga dos Campeões.

No primeiro amistoso preparatório para a próxima temporada, surpreendeu e superou o Milan por 5 a 2, goleando um dos principais representantes do futebol italiano na atualidade.

No entanto, desandou ao não conseguir vencer mais nenhum embate. Contra o Kosice, Toulouse e Olympiacos, empatou em duas oportunidades e sofreu uma derrota no outro confronto.