Palpite: Chelsea x Ajax – Champions League Feminina – 27/3/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

O Chelsea ganhou do Ajax no jogo de ida e fez a volta em casa com a vantagem de poder perder até por 2 a 0. O jogo será nesta quarta-feira (27) às 17h (de Brasília) no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Assista na DAZN.

Palpite Chelsea x Ajax

O Chelsea ganhou do Ajax no jogo de ida por 3 a 0, mesmo sendo visitante. Agora, tem o mando de campo para carimbar a passagem à semifinal. A equipe inglesa pode até perder por 2 a 0 para as holandesas que ainda assim avança de fase na Liga dos Campeões Feminina.

Devido ao resultado do primeiro jogo, The Blues são as favoritas para ganhar novamente. Dessa vez, possuem o mando de campo e apoio da torcida. E o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”. É esperado o sucesso da equipe londrina e um placar elevado após o apito final.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

​- 1.33 na bet365

- 1.32 na Betano

- 1.28 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Chelsea

Recentemente, o Chelsea enfrentou o West Ham no Chigwell Construction Stadium e conseguiu a vitória com o resultado de 2 a 0. The Blues tiveram performance impecável, apesar de está fora de casa, com 19 finalizações, sete chutes na meta e 60% de posse de bola.

As visitantes precisaram de apenas dois minutos para tirar o placar do zero, balançando as redes adversárias com Agnes Beever-James. Mesmo com ótima atuação, só conseguiu ampliar no final da partida, marcando com Erin Cuthbert.

Na tabela de classificação da Superliga Feminina, o Chelsea está na liderança com 43 pontos, igual ao Manchester City, mas conta com saldo de gols maior. Até agora, em 17 rodadas, conquistou 14 títulos, teve uma igualdade e sofreu duas derrotas.

Para ir aos playoffs da Liga dos Campeões Feminina, The Blues fizeram campanha invicta no Grupo D, vencendo quatro vezes e empatando duas. Então, somou 14 pontos e terminou em primeiro lugar da tabela.

No jogo de ida das quartas de final, visitou o Ajax na Amsterdam Arena e conseguiu uma vitória, relativamente fácil, com o placar elástico de 3 a 0. Lauren James abriu o caminho do sucesso e Sjoeke Nüsken marcou duas vezes.

Como chega o Ajax

O Ajax está na segunda posição da tabela de classificação da Eredivisie Feminina com 45 pontos adquiridos. Dentre as 18 partidas que já jogou, conquistou 14 vitórias, teve três empates e perdeu apenas uma vez.

Por último, teve o PEC Zwolle como adversário na Amsterdam Arena pela 18ª rodada e conseguiu vencer por 3 a 2 em uma partida muito equilibrada. De Joden marcou dois gols com Romee Leuchter ainda no primeiro tempo.

No início da segunda etapa, a camisa 7 do time da casa balançou as redes novamente, anotando um hat-trick. A reação das visitantes foi na reta final, com Sterre Kroezen fazendo o primeiro e Sherida Spitse fazendo contra a própria baliza.

Quando recebeu o Chelsea na Amsterdam Arena na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina, o Ajax jogou muito e acabou tomando uma goleada de 3 a 0.

Ao longo dos 90 minutos jogados, Ajacieden teve nove tentativas de gol, acertou apenas dois chutes contra a baliza e teve a bola por 47% do tempo. As inglesas marcaram com Lauren James e Sjoeke Nüsken, duas vezes.