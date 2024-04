Palpite: Caracas x Atlético-MG – Copa Libertadores – 4/4/2024

Pedro Souza/Atlético-MG







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de ceder o empate contra seu arquirrival no jogo de ida da decisão do estadual mineiro, o Atlético-MG tenta iniciar sua trajetória na Libertadores com o pé direito. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (4). E as equipes se encontram no Estádio Olímpico de la Universidad, em Caracas, Venezuela. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Caracas x Atlético-MG

O Caracas atravessa um péssimo momento na atual temporada, estando há oito partidas consecutivas sem saber o que é vitória. Enquanto isso, o Atlético-MG chega para a estreia da Liberta depois de empatar o primeiro confronto da decisão do estadual mineiro contra o Cruzeiro.

Mesmo tendo que disputar a final do Campeonato Mineiro no próximo domingo (7), o Galo é muito superior tecnicamente em relação ao clube venezuelano. E o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético-MG”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Atlético-MG

​- 1.66 na bet365

- 1.60 na Betano

- 1.60 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Caracas e seu desempenho atual

O Caracas atravessa um péssimo momento na atual temporada. Na fase chamada “Apertura” no Campeonato Venezuelano, a equipe chega a oito rodadas sem saber o que é vencer na competição.

Com apenas dez pontos conquistados em dez rodadas disputadas, a equipe briga para não ficar nas últimas posições da tabela. Estando no momento na 11ª colocação entre os 14 competidores, tem chances quase que remotas de uma possível classificação para a próxima fase.

Estando no Grupo G na Copa Libertadores, o clube venezuelano não deve se destacar. Tendo que encarar o Atlético-MG, Rosário Central e Peñarol, dificilmente não será o lanterna ao fim das seis rodadas disputadas.

Atlético-MG e sua última performance

O Atlético-MG chega como o principal nome no Grupo G. O clube alvinegro é também um dos favoritos ao título da Copa Libertadores, ao lado do Flamengo, Palmeiras, Fluminense e River Plate.

O Galo segue na disputa pelo título do estadual mineiro. Acabou de disputar o primeiro jogo da grande final contra seu arquirrival, Cruzeiro, e desperdiçou a oportunidade de sair com a vantagem no placar no jogo de ida.

Atuando na Arena MRV, chegou a abrir 2 a 0 de vantagem com Bruno Fuchs e Hulk antes dos 30 minutos da primeira etapa. Porém, não contava com a grande reação da Raposa, que diminuiu com gol contra de Jemerson e empatou em 2 a 2 com Juan Ignacio nos acréscimos.