Palpite: Brusque x América-MG – Campeonato Brasileiro (Série B) – 2/8/2024

Foto: Gilson Lobo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Na quinta posição da tabela, o América-MG segue sendo um forte candidato a brigar por vaga na divisão de elite do futebol brasileiro. Na última rodada do primeiro turno, terá pela frente o Brusque, que segue na antepenúltima posição da Série B. O jogo começa às 19h (de Brasília) da sexta-feira (2). As equipes se encontram no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Assista no SporTV e Premiere.

Palpite Brusque x América-MG

Com apenas uma vitória nas últimas oito rodadas, o Brusque segue dentro da zona de rebaixamento na Série B do Brasileirão. Do outro lado, o América-MG não perde há cinco partidas consecutivas, mas tem resolvido a maioria de seus resultados na igualdade ao final dos 90 minutos.

Sendo duas das equipes que mais empataram na atual edição da Série B do Brasileirão, apostar no triunfo de qualquer uma delas é bastante arriscado. Além disso, o elenco de menor qualidade técnica terá o mando de campo, sendo possível que o clube catarinense se contente com mais um empate. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Para apostar em futebol, o promo code Esportes da Sorte é uma das dicas

Brusque e seu desempenho atual

O Brusque teve sua invencibilidade encerrada na última vez que entrou em campo. Depois de ficar mais de sete jogos invicto, foi derrotado pelo Guarani na rodada anterior, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, por 1 a 0.

Por este motivo, o clube catarinense não conseguiu se safar da zona de rebaixamento na reta final do primeiro turno. Em 18 rodadas disputadas, foi capaz de somar apenas 18 pontos.

Em uma trajetória marcada por três vitórias, nove empates e seis derrotas, aparece na antepenúltima colocação, à frente apenas do Ituano e Guarani. O Brusque também é o clube que mais empatou no primeiro turno, sendo o Paysandu e o América-MG as duas equipes com mais igualdades, tendo 8 no total cada.

América-MG e sua última performance

O América-MG pode terminar o primeiro turno dentro do G4 da Série B do Brasileirão. Com 29 pontos conquistados em 18 partidas disputadas, aparece na quinta posição da tabela.

Em uma campanha marcada por sete vitórias, oito empates e três derrotas, o Coelho possui quatro pontos a menos que o líder, Santos, e a mesma pontuação que o quarto colocado, Vila Nova-GO, se mantendo bastante competitivo na atual temporada.

No entanto, a sequência mais recente do América-MG não é ruim, mas passa longe de ser sólida. O clube chegou a figurar na ponta da tabela em dado momento da Série B, mas venceu apenas uma partida nas últimas oito rodadas disputadas.