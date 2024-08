Palpite: Brentford x Southampton – Campeonato Inglês – 31/8/2024

(Photo by Darren Staples / AFP)







Publicada em 31/08/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Ainda sem pontuar na Premier League, o recém-chegado da segunda divisão do futebol inglês, Southampton, terá a difícil missão de visitar o Brentford na 3ª jornada da competição. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (31). As equipes se encontram no Gtech Community Stadium, em Brentford, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Brentford x Southampton

Depois de vencer sua estreia na Premier League, o Brentford acabou derrotado pelo Liverpool na aparição seguinte, tentando retornar ao triunfo diante de sua torcida. Do outro lado, o Southampton não conseguiu manter o mesmo ritmo apresentado nos amistosos de pré-temporada, seguindo sem pontuar no Campeonato Inglês ao final da 2ª rodada.

Apesar da derrota na rodada anterior, o Brentford não deve se abalar. Encarando o recém-chegado da 2ª divisão, Southampton, no Brentford Community Stadium, deve garantir mais três pontos na atual edição da Premier League. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Brentford”.

Palpite Final: Brentford vence

Brentford e seu desempenho atual

O Brentford buscará uma campanha mais robusta que a da temporada passada na atual edição da Premier League. No entanto, é verdade que não teve performances tão sólidas nos amistosos disputados recentemente, tendo apenas uma vitória nos cinco jogos disputados.

No entanto, se redimiu logo na estreia do Campeonato Inglês. No duelo em questão, recebeu os The Eagles no Brentford Community Stadium e encerrou o jejum de 12 partidas sem derrotas do clube visitante, onde venceu o Crystal Palace por 2 a 1.

Na rodada seguinte, não teve maiores chances de pontuar diante do Liverpool. Atuando em Anfield, foi dominado taticamente pelos Reds e acabou derrotado pelo placar de 2 a 0.

Southampton e sua última performance

O Southampton surpreendeu positivamente pelas boas performances que teve nos amistosos de preparação para a temporada 2024/2025. Dos sete jogos disputados durante este período, venceu quatro deles, empatou dois e perdeu apenas um.

No entanto, mostrou que será um forte candidato a retornar para a segunda divisão do futebol inglês (Championship) nesta edição da Premier League, estando ainda sem pontuar ao final da segunda rodada.

Na estreia, encarou o Newcastle e mesmo atuando com um jogador a mais em campo desde os 26 minutos, foi derrotado por 1 a 0. Na rodada seguinte, teve o mando de campo a seu favor no St. Mary’s Stadium e mesmo assim foi derrotado, novamente por 1 a 0, só que desta vez contra o Nottingham Forest.