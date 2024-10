Palpite: Bournemouth x Arsenal – Campeonato Inglês – 19/10/2024

Gabriel Martinelli celebra gol pelo Arsenal (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Sendo um dos únicos dois clubes ainda invictos na atual edição da Premier League, o Arsenal aparece na 3ª posição da tabela. Seu adversário nesta oitava rodada será o Bournemouth, que segue com dificuldade em se afastar da zona de rebaixamento. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (19). As equipes se encontram no Vitality Stadium, em Bournemouth, Inglaterra. Assista no Disney+.

Palpite Bournemouth x Arsenal

Vivendo seu pior momento nesta reta inicial de Premier League, o Bournemouth foi capaz de somar apenas três dos últimos doze pontos que disputou na competição. Do outro lado, o Arsenal segue embalado na divisão de elite do futebol inglês, brigando ponto a ponto pela liderança com o Manchester City e Liverpool.

Mesmo atuando como visitante, os Gunners são favoritos nesta rodada. Diante de uma equipe que costuma oferecer brechas no Vitality Stadium por conta de seu estilo agressivo, é provável que o Arsenal saia com os três pontos nesta 8ª rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Arsenal”.

Palpite Final: Arsenal vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bournemouth e seu desempenho atual

O Bournemouth segue realizando performances pouco convincentes na atual temporada. Depois de iniciar sua trajetória com dois empates consecutivos, perdeu três e venceu duas partidas nas cinco últimas rodadas.

Seu triunfo mais recente aconteceu no Vitality Stadium, confirmando o favoritismo contra o modesto elenco do Southampton, sem maiores dificuldades, pelo placar de 3 a 1.

Já na última vez que entrou em campo, visitou o Leicester e saiu derrotado do King Power Stadium, por 1 a 0. Vale lembrar ainda, que o Bournemouth foi eliminado da Copa da Liga Inglesa no mês de agosto, podendo trazer foco total para a Premier League.

Arsenal e sua última performance

O Arsenal deve brigar, pelo terceiro ano consecutivo, ponto a ponto pelo título do Campeonato Inglês. Nas últimas duas rodadas, não desperdiçou pontos no Emirates Stadium, vencendo o Leicester e o Southampton, respectivamente, por dois gols de diferença.

Na tabela, aparece na terceira colocação com a mesma pontuação do vice-líder, Manchester City, e apenas um ponto de distância do líder, Liverpool. Com 17 pontos somados, segue invicto na competição, tendo resolvido suas partidas ao final da 7ª rodada em cinco vitórias e duas derrotas.

Em paralelo com a Premier League, realizou suas duas primeiras aparições na Liga dos Campeões. Na estreia, ficou apenas no empate sem gols contra a Atalanta; mas na segunda rodada, fez jus ao mando de campo e venceu o PSG, pelo placar de 2 a 0.