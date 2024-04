Palpite: Bayer Leverkusen x Werder Bremen – Campeonato Alemão – 14/4/2024

Photo by INA FASSBENDER / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Líder isolado, o Bayer Leverkusen pode sagrar-se campeão do Campeonato Alemão caso vença e o Bayern de Munique perca na 29ª rodada. O jogo começa às 12h30 (de Brasília) de domingo (14). E as equipes se encontram na BayArena, em Leverkusen. Assista no Premiere.

Palpite Bayer Leverkusen x Werder Bremen

Seguindo com sua invencibilidade de 45 partidas na sequência, o Bayer Leverkusen pode conquistar um título inédito na história do clube já nesta rodada. Enquanto isso, o Werder Bremen atravessa seu pior momento na atual temporada, estando sem vencer há seis rodadas consecutivas.

De um lado, o favorito ao título com a maior invencibilidade já vista nos últimos anos em território alemão. Do outro, uma equipe que não vive uma boa fase e deve ser pressionada desde o primeiro minuto na BayArena. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bayer Leverkusen”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Bayer Leverkusen

​- 1.25 na bet365

- 1.22 na Betano

- 1.23 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bayer Leverkusen e seu desempenho atual

O Bayer Leverkusen segue com sua campanha surpreendente na atual temporada da competição. Ao fim da 28ª rodada, soma 76 pontos, que foram somados através de vinte e quatro vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.

Se considerarmos todas as competições que o elenco comandado por Xabi Alonso disputa, são 45 jogos consecutivos de invencibilidade. Dessa forma, o Bayer Leverkusen lidera, com folga, a tabela do Campeonato Alemão, tendo 16 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, Bayern de Munique.

Na rodada mais recente da equipe, visitou o Union Berlin e venceu com mais dificuldade do que o imaginado. Porém, com o único tento do jogo assinalado por Florian Wirtz aos 45+8, a equipe venceu por 1 a 0.

Werder Bremen e sua última performance

O Werder Bremen que chegou a viver um grande momento na competição recentemente, agora atravessa sua pior fase na temporada. Sem vencer há seis rodadas na sequência, a equipe não briga por mais “nada” nesta reta final.

Distante da zona de rebaixamento e ainda mais longe dos primeiros seis colocados, o Werder Bremen deve buscar apenas encerrar sua campanha de forma digna no Campeonato Alemão.

Com 28 pontos somados em 28 rodadas disputadas, o elenco figura na 12ª posição entre os 18 participantes da Bundesliga, com uma trajetória marcada por oito vitórias, sete empates e treze derrotas.