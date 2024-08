Palpite: Barcelona x Milan – Amistoso Internacional – 6/8/2024

Josep LAGO / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após enfrentar os dois melhores clubes da atualidade (Manchester City e Real Madrid), o Barcelona enfrenta a equipe mais tradicional da Itália, Milan, que venceu seu amistoso mais recente. O jogo começa às 20h30 (de Brasília) da terça-feira (6). As equipes se encontram na M&T Bank Stadium, em Maryland, Estados Unidos. Assista ao confronto na Bet365.

Palpite Barcelona x Milan

Mostrando-se bastante preparado para a temporada que se aproxima, o Barcelona fará sua penúltima aparição em amistosos, iniciando as competições oficiais no dia 17 de agosto. Enquanto isso, o também faz seu penúltimo confronto preparatório, encarando o Monza no último amistoso, que tem data marcada para o dia 13 de agosto.

Os duelos entre os grandes clubes têm sido acirrados e decidido nos detalhes. Mais uma vez, equipes de ampla semelhança técnica e tática se enfrentam, sendo a igualdade ao final dos 90 minutos o placar mais provável. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Barcelona e seu desempenho atual

O Barcelona tenta recuperar seu protagonismo na divisão de elite do futebol espanhol. Na temporada passada, viu seu arquirrival, Real Madrid, se destacar em todas as principais competições do futebol europeu.

Nos amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, o Barça parece ter evoluído de forma significativa. Iniciou com uma modesta vitória contra o Olot, da Espanha, por 1 a 0.

Na sequência, empatou em 2 a 2 contra o Manchester City, levando a melhor na disputa de pênaltis. Por fim, fez o El Clásico contra o Real Madrid, levando a melhor por 2 a 1 com dois gols assinalados a seu favor por Pau Victor.

Milan e sua última performance

O Milan segue tendo que se contentar em ser o segundo principal clube de futebol em território italiano. O protagonismo tem sido todo de seu arquirrival, Inter de Milão, que é o atual campeão da Série A.

Em sua preparação para a temporada 2024/2025, iniciou da pior forma possível e protagonizou dois resultados ruins, sendo derrotado pela Roma por 5 a 2 e ficando no empate por 1 a 1 contra o SK Rapid, da Áustria.

No entanto, se recuperou com maestria ao vencer os dois melhores clubes do mundo nos últimos amistosos disputados. Neles, superou o Manchester City, por 3 a 2; e o Real Madrid, por 1 a 0.