Palpite: Bahia x Maranhão – Copa do Nordeste – 24/3/2024

Em apresentação pela sétima rodada da Copa do Nordeste, o Bahia terá pela frente o Maranhão. O jogo será neste domingo (24) às 16h (de Brasília) na Arena Fonte Nova, em Salvador, BA, Brasil. Assista no Nosso Futebol, ESPN e STAR+.

Palpite Bahia x Maranhão

O Bahia tem uma das melhores campanhas de toda a Copa do Nordeste e vem para esta partida com sequência de nove sucessos, somando com jogos do Campeonato Baiano. Já o Maranhão busca vencer ou ao menos empatar, buscando se manter nas vagas de acesso às quartas de final.

Analisando as estatísticas dos confrontos recentes de cada time, o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Escanteios – Mais de 8,5”. Acreditamos que o duelo tenha ao menos nove escanteios e esta é uma opção com probabilidade alta de acontecer.

Palpite do Jogo - Total de Escanteios – Mais de 8,5

Como chega o Bahia

O Bahia conseguiu um bom resultado no jogo mais recente que disputou, vencendo o Vitória na rodada dos clássicos da Copa do Nordeste. Como esperado, foi uma partida recheada de emoções e com muita oportunidades dos dois lados.

Com apenas 9 minutos no cronômetro do árbitro, Alerrandro acertou um chute incrível no ângulo e colocou o Leão da Barra na frente. A reação do tricolor de aço foi com Jean Lucas ainda no primeiro tempo. A virada foi com Kanu nos acréscimos.

Na partida passada, o Bahêa enfrentou o Jequié na Arena Fonte Nova em duelo pela semifinal do Campeonato Baiano. A primeira disputa entre as equipes terminou em 1 a 0 para o tricolor, quando jogaram no estádio Municipal Waldomiro Borges (Waldomirão).

Neste segundo jogo, o maior destaque do Esquadrão de Aço foi Óscar Estupiñán, autor de três dos quatro gols. Além do camisa 29, Rafael Ratão também contribuiu para o sucesso. Os visitantes somente descontaram com Medina e não reverteram o resultado.

Na tabela de classificação da Copa do Nordeste, o Bahia ocupa o primeiro lugar da tabela de classificação do Grupo B. Até agora, o tricolor conquistou 15 pontos, vencendo cinco vezes. Além disso, sofreu uma derrota nas seis partidas que jogou.

Como chega o Maranhão

O Maranhão vem fazendo uma boa campanha nesta edição da Copa do Nordeste, ocupando a terceira posição da tabela do Grupo A com 11 pontos adquiridos. Assim, tem a mesma pontuação do líder, mas conta com saldo de gols inferior.

Dentre as seis partidas que atuou até o momento, o Esquadrão conseguiu três vitórias, dois empates e saiu de campo derrotado apenas uma vez. Com esses resultados, é um dos candidatos para avançar de fase na competição.

A equipe Quadricolor tem a melhor performance do Campeonato Maranhense, em primeiro lugar da tabela com 29 pontos adquiridos. Até agora, obteve nove sucessos, ficou na igualdade duas vezes e teve apenas um revés.

Na sexta rodada da Copa do Nordeste, o Maranhão visitou o Itabaiana no estádio Paulo Barreto de Menezes (Barretão) e conseguiu o sucesso com o placar elástico de 4 a 3. Este foi um dos melhores jogos da competição, principalmente por serem times de menor expressão.

No primeiro tempo, apenas o Bode Gregório marcou, com Vinicius Barata e André Luiz. A reação do time da casa veio na segunda etapa, com Wendel, João Vitor e Matheus. Porém, os visitantes ampliaram com Maicon e Rafael Teixeira.