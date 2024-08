Palpite: Bahia x Botafogo – Copa do Brasil – 7/8/2024

Foto: Heber Gomes/AGIF







Publicada em 07/08/2024 - 04:00

Após ter desperdiçado a chance de sair em vantagem no primeiro confronto, o Botafogo visita o Bahia em busca de vaga nas quartas de final. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (7). As equipes se encontram na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia. Assista ao confronto na Globo e Sportv.

Palpite Bahia x Botafogo

Em momento conturbado na temporada, o Bahia segue precisando provar o valor de seu elenco aos seus torcedores, podendo dar a resposta neste embate contra o Fogão. Enquanto isso, o Botafogo segue brigando pelo topo da tabela na Série A do Brasileirão, mas não demonstra tanta confiança nas últimas aparições.

Podendo aproveitar a fase mediana de seu adversário e o mando de campo a seu favor, o Tricolor Baiano deve comandar as principais ações durante os 90 minutos neste jogo de volta, sendo o favorito por este motivo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bahia”.

Palpite Final: Bahia vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bahia e seu desempenho atual

O Bahia segue com dificuldade em reencontrar o triunfo na atual temporada. São seis jogos consecutivos sem um triunfo sequer, voltando a ser derrotado em sua aparição mais recente.

Contra o Fluminense, foi desbancado pelo Tricolor Carioca em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. Em partida que chegou a ter 51% da posse de bola, foi derrotado por 1 a 0, com gol assinalado por Kaua Elias aos 45’.

No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, sofreu o primeiro gol logo aos 8’ por Carlos Alberto. No decorrer da partida, ao menos conseguiu empatar com Cauly no final da primeira etapa, levando o confronto na igualdade para a Arena Fonte Nova.

Botafogo e sua última performance

O Botafogo chega com atuações duvidosas para seu embate de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Tricolor Baiano foi superior e quase venceu mesmo atuando como visitante, ficando no empate por 1 a 1.

No entanto, é válido ressaltar que o Fogão se aproveitou de enfrentar o último colocado na última rodada do Brasileirão. Goleou, mesmo jogando fora de casa, o Atlético-GO por 4 a 1.

Dessa forma, aproveitou o tropeço do Flamengo na última rodada da competição, reassumindo a liderança da Série A do Brasileirão. Agora, com 43 pontos conquistados em 21 partidas disputadas, faz uma trajetória marcada por 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.