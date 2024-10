Palpite: Áustria x Cazaquistão – Liga das Nações da Europa – 10/10/2024

Foto: AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Apesar de ter apenas um ponto somado ao final da 2ª rodada, a Seleção Austríaca segue sendo uma das cotadas a brigar por vaga na Liga A. Seu oponente da vez, Cazaquistão, também aparece com um ponto conquistado nesta altura da competição. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da quinta-feira (10). As equipes se encontram na Raiffeisen Arena, em Linz, Áustria. Assista este confronto no Disney+.

Palpite Áustria x Cazaquistão

Apesar de ter tido maior posse de bola e mais finalizações que seus adversários nas duas primeiras rodadas, a Áustria segue sem vencer na Liga das Nações. Enquanto isso, o Cazaquistão segurou um empate heróico na estreia contra a Noruega, mas foi goleado na sequência ao cruzar o caminho da Eslovênia.

Não há maiores razões para crermos em um resultado diferente. Nesta rodada, a Seleção Austríaca conta com o apoio de sua torcida, tem um elenco muito superior tecnicamente e é mais estruturado taticamente que o Cazaquistão. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Áustria vence”.

Palpite Final: Áustria vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Áustria e seu desempenho atual

A Áustria segue sendo uma seleção bastante respeitada em território europeu. Na última competição disputada antes da Liga das Nações, teve uma sólida apresentação na Euro 2024.

Chegou a garantir vaga nas oitavas de final da competição, após ter vencido Polônia e Países Baixos na fase de grupos. Porém, nas oitavas de final da Eurocopa, não fez frente contra a Turquia e foi eliminada ao perder por 2 a 1.

Dentro da Liga B na Liga das Nações, era esperado que a Seleção Austríaca iniciasse em ritmo avassalador. Porém, surpreendeu negativamente e não conseguiu vencer suas duas primeiras adversárias, tendo empatado com a Eslovênia e perdido para a Noruega, respectivamente.

Cazaquistão e sua última performance

O Cazaquistão é o grande “azarão” de sua chave na Liga B. Na edição passada da Liga das Nações, teve uma sólida apresentação na Liga C e garantiu vaga na segunda divisão do torneio, após realizar uma campanha com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Neste ano, a Seleção Cazaque teve terríveis performances antes do início deste torneio. Perdeu sua única partida na fase de repescagem da Euro 2024 por 5 a 0 contra a Grécia e foi derrotado nos três amistosos que disputou posteriormente.

Ao menos, na estreia da Liga das Nações 2024/2025, não cedeu à pressão da Noruega e empatou sem gols. Já na rodada seguinte, contra a Eslovênia, não teve a menor chance de pontuar no confronto, onde acabou goleado por 3 a 0.