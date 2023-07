Em visita ao estádio Jorjão, entrou em campo com o Novorizontino e após sair atrás do placar, buscou o empate no final, terminando em 2 a 2. O leão do vale marcou duas vezes com Douglas Baggio. Aos 90 minutos, Bruno Tubarão fez o primeiro do Dragão e David Braga impediu a derrota no último minuto.