Palpite: Athletico-PR x Belgrano – Copa Sul-Americana – 15/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Apesar de ter o mando de campo neste primeiro duelo, o Athletico-PR terá a difícil missão de decidir vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana na Argentina, onde o Belgrano atuará com o apoio de sua torcida. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (15). As equipes se encontram na Ligga Arena, em Curitiba, Paraná.

Palpite Athletico-PR x Belgrano

Em bom momento na temporada, o Athletico-PR garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana após eliminar o Cerro Porteño na fase anterior. Enquanto isso, o Belgrano também faz performances vigorosas ao longo deste ano, vindo de uma sequência robusta com apenas uma derrota nas últimas nove vezes que entrou em campo.

O Furacão precisa adotar uma postura mais agressiva neste primeiro duelo de oitavas de final. Tendo que decidir o jogo de volta na Argentina, o Athletico-PR deve comandar as principais ações da partida e sair com a vantagem no marcador diante do Belgrano. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Athletico-PR”.

Palpite Final: Athletico-PR vence

Athletico-PR e seu desempenho atual

O Athletico-PR vinha de uma campanha sólida e consistente na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Porém, perdeu as duas últimas rodadas disputadas no Grupo E, tendo que se contentar com a vice-liderança ao final da fase inicial.

Por este motivo, passou por apuros para garantir-se nas oitavas de final da Sula, precisando jogar a primeira rodada do mata-mata. Porém, conseguiu despachar o Cerro Porteño por 3 a 2 no agregado dos jogos (ida e volta).

Em sua aparição mais recente, empatou em 2 a 2 contra o Internacional na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Série A, aparece na oitava posição após 20 jogos disputados, resultado de uma trajetória com oito vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Belgrano e sua última performance

O Belgrano não decepcionou na fase inicial da Copa Sul-Americana e garantiu uma classificação maiúscula às oitavas de final. Estando no Grupo C, era apenas um dos cotados a passarem de fase, tendo o Tomayapo, Delfín e Internacional em sua chave.

Porém, surpreendeu e garantiu o topo da tabela com uma campanha invicta. Com doze pontos somados, realizou uma trajetória marcada por três vitórias, três empates e nenhuma derrota.

No entanto, em território argentino, faz campanhas regulares. Após a eliminação trágica na estreia da Copa da Argentina, tem resultados medianos na Liga Profissional, estando na sétima posição ao final da 10ª rodada.