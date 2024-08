Palpite: Arsenal x Wolverhampton – Campeonato Inglês – 17/8/2024

RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Atual vice-campeão do Campeonato Inglês duas vezes consecutivas, o Arsenal recebe o Wolverhampton na primeira rodada da edição de 2024/2025. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (17). As equipes se encontram no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Arsenal x Wolverhampton

Dono de performances maiúsculas nos amistosos de preparação para a temporada 2024/2025, o Arsenal prova, mais uma vez, o porque é um dos fortes candidatos a brigar por título na Premier League. Do outro lado, o Wolverhampton realizou atuações regulares nos cinco amistosos disputados recentemente.

São equipes de níveis diferentes. Ainda que o Wolverhampton possa aproveitar algum contra-ataque do possível estilo agressivo dos Gunners, é inegável o favoritismo do Arsenal nesta estreia, que terá o mando de campo e um elenco mais estruturado taticamente. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Arsenal”.

Palpite Final: Arsenal vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Arsenal e seu desempenho atual

O Arsenal busca campanhas ainda mais sólidas do que na temporada passada. Apesar de ter tido um alto aproveitamento nas competições disputadas em 2023/2024, não conquistou um título sequer.

Pelo segundo ano consecutivo, os Gunners foram vice-campeões do Campeonato Inglês, vendo o Manchester City sagrar-se o vencedor mais uma vez. Nos amistosos de preparação para a temporada 2024/2025, teve performances convincentes.

Venceu o Bournemouth, Manchester United e Bayer Leverkusen, tendo perdido apenas contra o Liverpool nos quatro jogos disputados de pré-temporada. Recentemente, levantou um troféu de menor relevância ao superar o Lyon, conquistando o título da Copa Emirates.

Wolverhampton e sua última performance

O Wolverhampton busca uma atuação mais robusta na atual edição da Premier League. Na temporada passada, terminou na 14ª posição, onde apesar de não ter corrido maiores riscos de rebaixamento, era esperado que a equipe figurasse na metade superior da tabela ao final das 38 rodadas.

Nos amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, a equipe começou com duas excelentes performances, vencendo o Como, da Itália, e seu companheiro da divisão de elite do futebol inglês, West Ham.

No entanto, nos três embates mais recentes disputados pelo Wolverhampton, foi derrotado em dois deles. Venceu o Leipzig, por 3 a 0, mas foi derrotado ao encarar o Crystal Palace e o Rayo Vallecano.