Palpite: Argentina x Canadá – Copa América – 20/6/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 20/06/2024 - 09:17 • Rio de Janeiro

Atual campeã do mundo e da Copa América, Argentina, terá como sua primeira desafiante na competição a Seleção Canadense, que realizou performances regulares nos amistosos preparatórios. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quinta-feira (20). As equipes se encontram no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos. Assista o confronto na Globo e SporTV.

Palpite Argentina x Canadá

Com 100% de aproveitamento na atual temporada, a Argentina venceu todos os seus amistosos preparatórios em 2024, sendo a favorita ao título da Copa América. Enquanto isso, o Canadá foi goleado recentemente pela Holanda, mas fez uma atuação mais convincente contra a França ao empatar em 0 a 0.

São seleções de níveis diferentes. Com a confiança em alta, a Argentina venceu todas as suas partidas neste ano e chega como favorita na Copa América. Diferente do Canadá, que foi atropelado recentemente pelos Países Baixos e deve adotar uma postura tática mais recuada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Argentina”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Argentina

​- 1.30 na bet365

- 1.33 na Betano

- 1.30 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Saiba quais são os melhores sites de apostas para a Copa América.

Argentina e seu desempenho atual

A Argentina segue com a confiança em alta e provando o porque é considerada a melhor seleção do mundo, segundo o conceituado ranking da FIFA.

Além de ser a atual campeã da Copa do Mundo e também da Copa América, a Seleção Argentina tem 100% de aproveitamento nas partidas disputadas neste ano.

Em amistosos disputados contra El Salvador, Costa Rica, Equador e Guatemala, venceu todos os seus adversários com certa facilidade, sendo a maioria deles por dois ou mais gols de diferença.

Canadá e sua última performance

O Canadá segue com dificuldade para alcançar vitórias quando enfrenta seleções fora da América do Norte ou Central. Seu último triunfo foi justamente na CONCACAF, quando superou Trinidad e Tobago por 2 a 0.

Nos dois únicos amistosos preparatórios para a Copa América, a seleção ficou longe de ter boas performances. No primeiro, foi goleado pela Holanda por 4 a 0.

No segundo, com medo de novo vexame, adotou uma postura tática mais defensiva contra a França, onde dessa vez ao menos não teve sua rede vazada e empatou em partida sem gols.