Palpite: Alemanha x Grécia – Amistoso Internacional – 7/6/2024

UWE KRAFT / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Após empatar com a Ucrânia no amistoso mais recente, a Alemanha busca uma vitória convincente contra a Grécia antes do início da Eurocopa. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da sexta-feira (7). As equipes se encontram no Borussia-Park, em Mönchengladbach, Alemanha. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Alemanha x Grécia

Vindo de uma igualdade sem gols na partida anterior, a Alemanha ainda não perdeu neste ano, tendo vencido duas das três partidas disputadas em 2024. Enquanto isso, a Grécia apenas cumpre tabela nesta data FIFA sem maiores objetivos, já que sequer conseguiu vaga na Eurocopa.

Gosta de apostar no futebol europeu, saiba como abrir uma conta na Betnacional

Apesar do frustrante empate contra a Ucrânia no amistoso anterior, a Alemanha foi melhor durante toda a partida e deve comandar as principais ações durante os 90 minutos também contra a Grécia, sendo provável que dessa vez saia com a vantagem no marcador. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Alemanha”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Alemanha

​- 1.35 na bet365

- 1.33 na Betano

- 1.35 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Betnacional cadastro: saiba como abrir uma conta na operadora brasileira.

Alemanha e seu desempenho atual

A Alemanha não se mostra inteiramente preparada para a Eurocopa 2024, que tem início marcado para começar ainda este mês (junho) e será disputada em seu país natal.

Nos três amistosos disputados neste ano, a Seleção Alemã teve sólidas performances nos dois primeiros e superou a Holanda e França, respectivamente.

Porém, na última vez que entrou em campo, não conseguiu furar o bloqueio da Ucrânia e mesmo tendo o apoio de sua torcida no Max-Morlock-Stadion, ficou no empate sem gols contra a seleção visitante.

Grécia e sua última performance

A Grécia decepcionou até mesmo seu torcedor mais pessimista e não garantiu vaga na Eurocopa 2024. Nas Eliminatórias da Euro, a seleção ficou na terceira colocação do Grupo B.

A campanha do elenco não foi ruim na competição, considerando que em seu grupo estavam França e Holanda, que avançaram nas duas primeiras posições.

Entretanto, a grande decepção foi na fase da repescagem. Em disputa direta pela vaga no evento principal contra a Geórgia, empatou no tempo regulamentar e foi eliminada nas cobranças de pênaltis.