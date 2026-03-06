Vitor Roque treina com o elenco, e Palmeiras segue preparação para final do Paulistão

Atacante do Palmeiras, Vitor Roque treinou em tempo integral com o elenco, embora ainda sob supervisão de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). O grupo realizará mais uma atividade na Academia de Futebol antes da viagem para Catanduva, onde ficará concentrado na véspera da decisão.

Após ativação física, o elenco seguiu para o gramado. Sob o comando de Abel Ferreira, foram realizadas atividades de ajustes táticos e dinâmicas de jogo. Na parte final do treino, houve trabalho técnico em espaço reduzido.

Na partida de ida, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Flaco López, artilheiro da equipe na competição. Com o resultado, o time joga por um empate para conquistar o primeiro título em disputa na temporada.

Responsável por manter o Palmeiras em vantagem ao defender pênalti cobrado por Robson nos acréscimos da primeira etapa, Carlos Miguel comentou sobre a preparação para o segundo jogo e as dificuldades de enfrentar o rival em seus domínios.

- Eu vejo uma importância muito grande em se preparar, tanto no treinamento quanto na recuperação, para estarmos o mais aptos possível para o que enfrentaremos no jogo. Com certeza vai ser um jogo bem difícil - afirmou o goleiro.

O Palmeiras disputa uma final de Paulistão pela 19ª vez, considerando também edições sem semifinais e partidas-desempate em formatos de pontos corridos. O clube conquistou o título em dez oportunidades e ficou com o vice em oito ocasiões.

Vitor Roque durante Palmeiras x Novorizontino (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

