O Palmeiras treinou na tarde deste sábado (14), na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para enfrentar o Guarani, na Arena Barueri, pelo último duelo da primeira fase do Campeonato Paulista. Com 15 pontos, a equipe ocupa a vice-liderança, atrás apenas do Novorizontino, e já está classificada ao mata-mata do estadual.

Apresentado oficialmente na última sexta-feira (13), Jhon Arias realizou sua primeira atividade com o grupo alviverde e alternou períodos em campo e de preparação física. A expectativa é de que o colombiano faça sua estreia durante as quartas de final do Campeonato Paulista, na próxima semana.

Enquanto isso, Paulinho, em recuperação física após realizar cirurgia na perna direita, foi ao gramado sob os cuidados de membros do NSP. O meio-campista Felipe Anderson, em transição, participou integralmente das atividades com o elenco, que realizou treino posicional de construção de jogadas e finalizações, além de jogos em campo reduzido.

O Palmeiras está classificado à fase eliminatória e entra na última rodada com a missão de ultrapassar o Novorizontino para terminar na primeira colocação geral e garantir a vantagem de decidir os confrontos em casa. Para isso, precisa de uma vitória simples diante do Guarani, além de um tropeço do rival, que enfrenta o Red Bull Bragantino.

Todas as partidas da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista serão disputadas às 20h30 (de Brasília).

Jhon Arias realizou seu primeiro treinamento com o elenco do Palmeiras na tarde deste sábado (14) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

