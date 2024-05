VÍDEO: Veja lances de Estêvão, joia do Palmeiras na mira do Chelsea

Copiar Link

Publicada em 02/05/2024

Uma das principais revelações do Palmeiras nas últimas temporadas, o meia-atacante Estêvão entrou na mira do Chelsea, da Inglaterra, que deseja a contratação da joia de 17 anos.

O clube inglês, que tem como proprietário o empresário Todd Boehly, estaria disposto a pagar até R$ 300 milhões pelo jogador, incluindo despesas fixas e variáveis.

Formado nas categorias de base do Verdão, Estêvão estreou no profissional em 2023, sob comando de Abel Ferreira. Ao todo, o jogador acumula 11 partidas na equipe profissional, onde contribuiu com um gol, na vitória sobre o Liverpool-URU, pela Libertadores, e uma assistência.

Confira no vídeo acima a trajetória do jogador no Palmeiras e alguns lances de destaque de Estêvão - na base e no profissional.

