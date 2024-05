Sem motivos pra sorrir! Endrick se despede e Palmeiras não sai do zero com o San Lorenzo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 20:55 • São Paulo (SP)

E o Palmeiras não saiu do zero contra o San Lorenzo, na noite desta quinta-feira (30), no Allianz Parque. Na despedida de Endrick, faltou inspiração para o Verdão, que garantiu a primeira posição com o empate, mas perdeu a chance de ser o primeiro no geral. Confira o Lance! Final!

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

SP - SAO PAULO - 30/05/2024 - COPA LIBERTADORES 2024, PALMEIRAS X SAN LORENZO - Endrick jogador do Palmeiras durante partida contra o San Lorenzo no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Marcello Zambrana/AGIF