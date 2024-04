Felipe está no futebol italiano e se junta ao Verdão em julho (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 17/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Felipe Anderson fechou um pré-contrato com o Palmeiras, mas ainda não fez menções ao clube e à transferência em suas redes sociais. Não há uma cláusula contratual que impeça o meia-atacante de falar do Verdão, mas antes disso acontecer ele deseja cumprir seu vínculo com a Lazio.

Pelo menos até o final do Campeonato Italiano, Felipe Anderson não deve comentar sobre a ida ao Palmeiras. Isso se deve ao respeito que nutre pela Lazio, clube que soma duas passagens e mais de 300 partidas. O jogador fez apenas um post anunciando que não seguiria na equipe.

A Liga Italiana tem seu encerramento agendado para o dia 26 de maio, cerca de um mês e 10 dias adiante da data de oficialização da transferência, na segunda-feira (15).

Apesar da convicção da escolha e ânimo em atuar no Verdão treinado por Abel Ferreira, o meia-atacante quer terminar a temporada europeia em alta. Ele é um dos principais jogadores da Lazio e deseja encerrar sua passagem no Velho Continente, que já dura 11 anos, de forma positiva.

Com pré-contrato acertado junto ao Palmeiras, Felipe Anderson se apresenta à equipe em julho. Após o encerramento da temporada europeia, ele terá um período de férias até iniciar os trabalhos no Verdão. Aos 31 anos, ele assinou vínculo válido até 2027.

Em sua segunda passagem pela Lazio, o brasileiro participou da campanha da equipe na Champions League e ajudou na classificação ao mata-mata, mas caiu para o Bayern de Munique nas oitavas de final.

Felipe Anderson bateu o recorde de partidas seguidas no clube italiano, que antes pertencia ao zagueiro Alfredo Monza, com 124 jogos em sequência no fim da década de 1930. O reforço palmeirense soma 144 confrontos consecutivos pelo time romano.

