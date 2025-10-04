O meio-campista Raphael Veiga, um dos maiores ídolos do Palmeiras na atualidade, pode ganhar sequência na equipe titular pelo segundo jogo seguido, agora contra o São Paulo, em partida marcada para este domingo (5), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 23 ganhou vaga entre os 11 titulares de Abel Ferreira na vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, no meio da semana, no Allianz Parque. Com a lesão de Lucas Evangelista, Andreas Pereira foi para a posição do camisa 30, enquanto Veiga apareceu em sua função de origem. Após a partida, o treinador português elogiou o jogador.

- Falar do Veiga é falar do Palmeiras. Ele sente o Palmeiras dentro dele. E o Veiga é um pouco daquilo que já falei… o futebol brasileiro e a sua dureza. Não é fácil manter o nível que ele tinha. Está aqui comigo há cinco anos, teve três anos e meio extraordinários, como um dos melhores meias - disse Abel.

O treinador cometou sobre os problemas físicos do meia e admitiu que Veiga é fundamental para o time do Palmeiras, seja dentro de campo ou fora dele.

O jogador conviveu com dores no púbis e precisou ficar ausente de seis jogos. A partir de sua melhora, ganhou minutos nas partidas contra Internacional e River Plate, e depois apareceu entre os titulares contra o Fortaleza, marcando um dos gols na vitória por 4 a 1.

- Ele teve alguns problemas físicos, mas agora recupera sua capacidade física porque é um jogador fundamental para nós quando joga, quando não joga. É um dos líderes. Ele sabe porque falo com ele de forma muito natural. Ele fala ‘professor, a equipe está bem’ e falo para continuar a trabalhar - finalizou.

Com o empate entre Flamengo e Cruzeiro na última rodada, o Palmeiras subiu para a vice-liderança do Brasileirão, com 52 pontos, três atrás do líder Rubro-Negro.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

