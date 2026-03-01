Provável escalação e desfalques do Palmeiras para clássico com o São Paulo

O Palmeiras encara o São Paulo neste domingo pela segunda semifinal do Paulistão. Os rivais se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília), em confronto único, na Arena Barueri, que prometer ter recorde de público na temporada.

Para a partida decisiva, Abel Ferreira deve manter a equipe que atuou nos últimos dois compromissos, tendo como única dúvida se escalará Jhon Arias, a segunda contratação mais cara da história do clube, como titular ou o utilizará no banco de reservas na segunda etapa.

O restante da formação será mantido, com destaque para o trio ofensivo Vitor Roque, Flaco López e Allan, responsável por 13 dos 24 gols marcados pelo Palmeiras na temporada.

Assim, a provável escalação do Palmeiras para encarar o São Paulo tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Jhon Arias); Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Paulinho, em reta final de recuperação de cirurgia na perna direita realizada em 2025, e o volante Figueiredo, ainda em processo de transição física, serão desfalques certos. Já Emiliano Martínez segue como dúvida.

O uruguaio se recupera de lesão na panturrilha esquerda, mas participou de parte das atividades com o elenco no último sábado (28), na Academia de Futebol. A tendência é que Martínez seja avaliado horas antes do clássico, com possibilidade de compor o banco de reservas alviverde.

Vitor Roque será mantido na escalação titular do Palmeiras para o clássico contra o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

