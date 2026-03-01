Provável escalação e desfalques do Palmeiras para clássico com o São Paulo
Equipes se enfrentam neste domingo (1°), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras encara o São Paulo neste domingo pela segunda semifinal do Paulistão. Os rivais se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília), em confronto único, na Arena Barueri, que prometer ter recorde de público na temporada.
+ Cria celebra momento pelo Palmeiras e mira Vitor Roque e Flaco López
Para a partida decisiva, Abel Ferreira deve manter a equipe que atuou nos últimos dois compromissos, tendo como única dúvida se escalará Jhon Arias, a segunda contratação mais cara da história do clube, como titular ou o utilizará no banco de reservas na segunda etapa.
O restante da formação será mantido, com destaque para o trio ofensivo Vitor Roque, Flaco López e Allan, responsável por 13 dos 24 gols marcados pelo Palmeiras na temporada.
Assim, a provável escalação do Palmeiras para encarar o São Paulo tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Jhon Arias); Allan, Flaco López e Vitor Roque.
Paulinho, em reta final de recuperação de cirurgia na perna direita realizada em 2025, e o volante Figueiredo, ainda em processo de transição física, serão desfalques certos. Já Emiliano Martínez segue como dúvida.
O uruguaio se recupera de lesão na panturrilha esquerda, mas participou de parte das atividades com o elenco no último sábado (28), na Academia de Futebol. A tendência é que Martínez seja avaliado horas antes do clássico, com possibilidade de compor o banco de reservas alviverde.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
+ Aposte no duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias