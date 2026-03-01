Um jogo separa o Palmeiras da primeira final na temporada. A equipe enfrenta o São Paulo neste domingo (1º), na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista, disputada em jogo único. A expectativa é de recorde de público no estádio, com ingressos esgotados antecipadamente.

continua após a publicidade

+ Escalação do Palmeiras: Arias amplia opções, e Abel mira força máxima

O setor ofensivo do Palmeiras, reforçado recentemente pela chegada de Jhon Arias, aparece como um dos principais trunfos para o clássico. A equipe marcou em cada uma de suas últimas seis partidas e soma 16 gols no período. O ataque ainda aguarda o retorno de Paulinho, que está na fase final de recuperação de cirurgia na perna direita.

Flaco López e Vitor Roque seguem como os principais artilheiros do Palmeiras na temporada de 2026, repetindo o protagonismo ofensivo do último ano. A dupla soma dez gols, com cinco para cada jogador. Logo atrás aparece Allan, com três, como vice-artilheiro da equipe.

continua após a publicidade

Autores dos gols do Palmeiras em 2026

Flaco López: 5 gols Vitor Roque: 5 gols Allan: 3 gols Ramón Sosa: 2 gols Mauricio: 2 gols Gustavo Gómez: 2 gols Andreas Pereira: 2 gols Luighi: 1 gol Mauricio: 1 gol Khellven: 1 gol

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O aproveitamento perfeito em clássicos na temporada é outro fator positivo para a equipe comandada por Abel Ferreira. O Palmeiras soma três vitórias, duas delas na Arena Barueri, contra São Paulo e Santos, e outra na Neo Química Arena, diante do Corinthians. No período, a equipe marcou cinco gols e sofreu apenas um.

No primeiro encontro entre os rivais neste ano, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1, em duelo marcado pelo equilíbrio na primeira etapa e pelo domínio alviverde nos 45 minutos finais.

continua após a publicidade

O que o Palmeiras precisa para ter o mando em uma eventual final do Paulistão?

O Palmeiras chega à semifinal do Campeonato Paulista com a mesma pontuação do Novorizontino, ambos com 19 pontos, mas em desvantagem no saldo de gols, primeiro critério de desempate. A equipe alviverde tem saldo positivo de cinco, contra sete do rival.

Caso o Novorizontino seja derrotado pelo Corinthians na outra semifinal, o Palmeiras assegura o direito de disputar a segunda partida da final como mandante, já que não poderá ser ultrapassado em pontos, se confirmar a vaga.

Se a equipe do interior avançar à decisão, o Palmeiras precisará reverter a diferença no saldo de gols, atualmente de dois, ou terminar a fase à frente na pontuação. Nesse cenário, um empate do Novorizontino aliado a uma vitória palmeirense garantiria a vantagem ao clube alviverde.

Tabela do Campeonato Paulista com resultados das quartas

1 . Novorizontino - 19 pontos (saldo positivo de 7 gols) 2 . Palmeiras - 19 pontos (saldo positivo de 5 gols) 3 . São Paulo - 16 pontos 4 . Corinthians - 15 pontos

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte no duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.