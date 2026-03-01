Com ataque em alta, Palmeiras aposta em histórico em clássicos para avançar à final
Alviverde mantém aproveitamento perfeito contra rivais em 2026 e vê Flaco López e Vitor Roque liderarem artilharia
Um jogo separa o Palmeiras da primeira final na temporada. A equipe enfrenta o São Paulo neste domingo (1º), na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista, disputada em jogo único. A expectativa é de recorde de público no estádio, com ingressos esgotados antecipadamente.
O setor ofensivo do Palmeiras, reforçado recentemente pela chegada de Jhon Arias, aparece como um dos principais trunfos para o clássico. A equipe marcou em cada uma de suas últimas seis partidas e soma 16 gols no período. O ataque ainda aguarda o retorno de Paulinho, que está na fase final de recuperação de cirurgia na perna direita.
Flaco López e Vitor Roque seguem como os principais artilheiros do Palmeiras na temporada de 2026, repetindo o protagonismo ofensivo do último ano. A dupla soma dez gols, com cinco para cada jogador. Logo atrás aparece Allan, com três, como vice-artilheiro da equipe.
Autores dos gols do Palmeiras em 2026
- Flaco López: 5 gols
- Vitor Roque: 5 gols
- Allan: 3 gols
- Ramón Sosa: 2 gols
- Mauricio: 2 gols
- Gustavo Gómez: 2 gols
- Andreas Pereira: 2 gols
- Luighi: 1 gol
- Mauricio: 1 gol
- Khellven: 1 gol
O aproveitamento perfeito em clássicos na temporada é outro fator positivo para a equipe comandada por Abel Ferreira. O Palmeiras soma três vitórias, duas delas na Arena Barueri, contra São Paulo e Santos, e outra na Neo Química Arena, diante do Corinthians. No período, a equipe marcou cinco gols e sofreu apenas um.
No primeiro encontro entre os rivais neste ano, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1, em duelo marcado pelo equilíbrio na primeira etapa e pelo domínio alviverde nos 45 minutos finais.
O que o Palmeiras precisa para ter o mando em uma eventual final do Paulistão?
O Palmeiras chega à semifinal do Campeonato Paulista com a mesma pontuação do Novorizontino, ambos com 19 pontos, mas em desvantagem no saldo de gols, primeiro critério de desempate. A equipe alviverde tem saldo positivo de cinco, contra sete do rival.
Caso o Novorizontino seja derrotado pelo Corinthians na outra semifinal, o Palmeiras assegura o direito de disputar a segunda partida da final como mandante, já que não poderá ser ultrapassado em pontos, se confirmar a vaga.
Se a equipe do interior avançar à decisão, o Palmeiras precisará reverter a diferença no saldo de gols, atualmente de dois, ou terminar a fase à frente na pontuação. Nesse cenário, um empate do Novorizontino aliado a uma vitória palmeirense garantiria a vantagem ao clube alviverde.
Tabela do Campeonato Paulista com resultados das quartas
- Novorizontino - 19 pontos (saldo positivo de 7 gols)
- Palmeiras - 19 pontos (saldo positivo de 5 gols)
- São Paulo - 16 pontos
- Corinthians - 15 pontos
