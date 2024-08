Presidente do Palmeiras, Leila Pereira vive cena ‘constrangedora’ no Maracanã

Leila Pereira viveu situação inusitada para assistir ao duelo entre Flamengo x Palmeiras, no Maracanã (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 22:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira encontrou dificuldades para acessar o camarote destinado à delegação do clube no Maracanã para assistir ao jogo contra o Flamengo. A informação foi divulgada pelo blog do Lauro Jardim.

O caso ocorreu, pois a mandatária precisaria passar pelo camarote destinado ao governador Cláudio Castro, mas seguranças presentes no local impediram que isso acontecesse. Com isso, a cartola precisou pegar um elevador com torcedores rubro-negros e caminhar no meio do público para chegar ao destino.

No fim da partida, Leila Pereira também precisou passar por essa mesma situação para descer ao vestiário do Palmeiras. Pessoas próximas que estavam com a mandatária relataram a situação como "constrangedora".

Essa cena foi vista como uma "revanche" de Cláudio Castro, que foi barrado de entrar no vestiário do Flamengo no confronto entre as equipes pela Copa do Brasil, no Allianz Parque. O político estava acompanhado de Marcos Braz e queria comemorar a classificação com o elenco.