Palmeiras x Juventude: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste domingo (23), pela 11ª rodada do Brasileirão, a partir das 18h30, no Allianz Parque. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique aqui, assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis, e conta com o Tempo Real do Lance!.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Palmeiras com o Juventude (onde assistir, horário, escalações e local).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Juventude

Brasileirão - 11ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de junho de 2024, às 18h30

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão e Rony. Técnico: Abel Ferreira

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca (Jean Carlos) e Nenê; Erick e Gilberto. Técnico: Roger Machado

SP - SAO PAULO - 20/06/2024 - BRASILEIRO A 2024, PALMEIRAS X BRAGANTINO - Raphael Veiga jogador do Palmeiras comemora seu gol durante partida contra o Bragantino no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Marcello Zambrana/AGIF