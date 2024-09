Palmeiras volta aos trilhos e amplia maior sequência invicta no Brasileirão 2024

Abel Ferreira à beira do campo na partida entre Palmeiras e Criciúma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

Restando 12 rodadas para definir o campeão, o Palmeiras amplia a sua maior sequência invicta pelo Brasileirão na temporada. Apenas na liga nacional, o Alviverde chegou à marca de sete partidas de invencibilidade, sendo cinco vitórias seguidas depois de vencer o Vasco, no domingo (22), no Mané Garrincha.

Atualmente, o Verdão chegou aos 53 pontos e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, três a menos que o Botafogo (56), e segue embalado nos pontos corridos. A última derrota aconteceu no dia 27 de julho, na derrota para o Vitória, por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Nacional. O time também é o dono da melhor defesa do campeonato, com apenas 19 gols sofridos até aqui.

Outro fator crucial para a sequência positiva do Palmeiras é a melhora signficativa na defesa. A última vez que o clube paulista sofreu gol foi no dia 18 de agosto, exatamente um mês atrás, na vitória do time no Choque-Rei, por 2 a 1, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, a equipe de Abel Ferreira voltou a focar com força máxima na competição em que venceu as últimas duas edições. A semana livre para descanso e treinos, dando tempo para a preparação do jogo do próximo sábado (28).

Jogadores do Verdão comemoram gol com Flaco López sobre o Vasco, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Confira a sequência invicta do Palmeiras no Brasileirão 2024

➖ Internacional 1 x 1 Palmeiras - 21ª rodada (04/08)

➖ Flamengo 1 x 1 Palmeiras - 22ª rodada (11/08)

✅ Palmeiras 2 x 1 São Paulo - 23ª rodada (18/08)

✅ Palmeiras 5 x 0 Cuiabá - 24ª rodada (24/08)

✅ Athletico-PR 0 x 2 Palmeiras - 25ª rodada (01/09)

✅ Palmeiras 5 x 0 Criciúma - 26ª rodada (15/09)

✅ Vasco 0 x 1 Palmeiras - 27ª rodada (28/09)