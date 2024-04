Palmeiras volta a enfrentar Vitória cinco anos após jogo de título brasileiro

Palmeiras não enfrenta o Vitória desde 2018 (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 14/04/2024 - 10:17 • São Paulo

O Palmeiras encara o Vitória no Barradão neste domingo (14), em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão 2024.

O confronto que marca o duelo entre o atual campeão brasileiro da Série A contra o atual campeão nacional da Série B, volta ser disputado após longos cinco anos.

A partida mais recente entre as equipes foi pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, quando o Verdão, com o título já garantido, venceu no Allianz Parque por 3 a 2, gols de Edu Dracena, Gustavo Scarpa e Bruno Henrique.

Desta atual geração que forma a terceira Academia, estiveram em campo naquela tarde o goleiro Weverton, o lateral Mayke e o atacante Dudu.

Palmeiras e Vitória se enfrentaram oito vezes entre 2014 e 2018, todas pelo Campeonato Brasileiro e o Verdão só perdeu uma vez.

O atual bicampeão brasileiro emendou cinco vitórias seguidas, foi derrotado no segundo turno de 2017 no Barradão e venceu as duas partidas mais recentes, ambas na campanha do Deca, em 2018.