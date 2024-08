Foto: Cesar Greco / Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 16:20 • São Paulo (SP)

O Palmeiras perdeu um jogador importante para o próximo confronto contra o Flamengo, neste domingo (11) pelo Brasileirão. Durante o treinamento na Academia de Futebol, o atacante Dudu se queixou de dores na panturrilha e não viajou ao Rio de Janeiro para o confronto desta 22ª rodada.

A delegação chefiada pelo técnico Abel Ferreira terá a baixa nesta rodada, já que o atacante não teve tempo para avaliação médica. As dores do atleta foram indicadas na manhã deste sábado (10), durante as atividades do treino e será desfalque para duelo importante na sequência do Verdão no campeonato.

O camisa 7 ficou fora de campo durante 10 meses, após sofrer lesão no joelho em 2023. Dudu passou por cirurgia e teve recuperação demorada. Já na temporada de 2024, o atleta foi protagonista na polêmica negociação com o Cruzeiro, o que balançou a relação do jogador com Palmeiras.

Dudu será desfalque para confronto contra Flamengo Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Após seu retorno aos jogos, Dudu ainda não balançou as redes e foi titular em apenas três partidas: contra o Cruzeiro, Internacional e Fluminense.

O Palmeiras está na 4° posição na tabela do Campeonato Brasileiro, somando 37 pontos na disputa. Em caso de vitória, o Verdão se aproxima do rival Flamengo atingindo 40 pontos na competição. A bola rola neste domingo (11), no estádio do Maracanã às 16h00 (horário de Brasília).