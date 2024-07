Palmeiras tem marca negativa contra o Fluminense no Maracanã

FOTO NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C.







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 18:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (23), pela 19ª rodada do Brasileirão. Brigando pela liderança, o Verdão tem uma sequência negativa contra o Tricolor no Rio de Janeiro. Confira!

Sequência ingrata do Verdão

Em jogos com mando do Fluminense, são 21 vitórias do Palmeiras, 10 empates e 24 vitórias do Fluminense. Jogando no Maracanã, o Verdão não tem tido bons resultados. A última vitória aconteceu em 2017, com um golaço de Egídio. De lá pra cá, foram disputados seis jogos, com quatro derrotas e dois empates. Na última vez que jogaram no Maracanã, o Fluminense venceu por 2 a 1.

Estatísticas de Fluminense x Palmeiras

Ao longo da história, Fluminense e Palmeiras já se enfrentaram em 100 oportunidades, com 54 vitórias do Verdão, 14 empates e 32 vitórias do Fluminense. Pelo Brasileirão, são 60 partidas, com o Tricolor somando 18 triunfos, além de 11 empates e outras 31 vitórias do Palmeiras.

Rio de Janeiro - 24/09/2017 - MARACANÃ Fluminense x Palmeiras se enfrentam nesta tarde pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2017. FOTO NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fluminense e Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense X Palmeiras

19ª rodada do Brasileirão

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 23 de julho de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO), Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Ignácio) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Marquinhos e Cano.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Giay), Naves, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Ríchard Ríos; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Fláco López.