Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 26/07/2024 - 13:21 • São Paulo (SP)

O Palmeiras acertou a renovação contratual de Antônio Marcos, atacante de 16 anos, até junho de 2027. O Lance! apurou que a multa rescisória firmada no vínculo gira em torno de 100 milhões de euros (R$ 614 milhões, segundo a cotação atual). Com isso, o Verdão protagonizou a segunda extensão de um garoto com multa de 100 milhões de euros, após também entrar em acordo com o lateral Marcus Vinnicius.

Antônio Marcos atua na equipe sub-17 e marcou nove gols em dez partidas, ainda tendo participações em jogos do sub-20.

Antônio Marcos, com os empresários, ao assinar renovação com o Palmeiras (Foto: Divulgação)

— Estou muito feliz por renovar meu contrato com o Palmeiras. Primeiramente, quero expressar minha gratidão a Deus por tudo o que está acontecendo na minha vida, e à minha família por me dar todo o apoio. Agradeço também ao Palmeiras por acreditar em meu trabalho e a todos os que estão envolvidos nessa jornada — disse o jovem.

O atleta chegou ao Verdão nesta temporada, após passagem pelo Retrô, de Pernambuco.

Geração do bilhão do Palmeiras

As recentes renovações do Palmeiras, com Antônio Marcos e Marcus Vinnicius, foram firmadas com multas de 100 milhões de euros cada, que significam R$ 1,2 bilhão ao todo.