Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 16:31 • São Paulo (SP)

O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal (ING), visitou nesta quinta-feira (27) as instalações do Palmeiras. O craque formado pelo Verdão visitou a Academia de Futebol 2, em Guarulhos (SP), onde treinou entre o fim de 2012 e o início de 2015, quando foi promovido ao elenco profissional.

Campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016 pelo Palmeiras, Gabriel Jesus se impressionou com a estrutura do centro de treinamento. O local tem passado por ampla reforma nos últimos meses, a fim de oferecer condições cada vez melhores aos jovens das categorias menores.

Acompanhado pelo diretor Marcelo Dedeschi e pelo coordenador geral da Base, João Paulo Sampaio, o jogador de 27 anos conheceu o recém-inaugurado Núcleo de Saúde e Perfomance da Base, onde autografou a própria imagem estampada na parede. Ele ainda caminhou pelos novos campos de grama sintética e de terra, reencontrou amigos e tirou fotos com garotos das categorias sub-16 e sub-18.

— A estrutura está bem diferente da que o Palmeiras tinha na minha época. Eu me sinto honrado por ter passado por aqui e ver como o lugar está hoje. Fui praticamente criado dentro da Academia 2 e daqui saí para realizar os meus sonhos”, disse Jesus. “É muito gratificante conhecer a estrutura que o clube criou com a presidente (Leila Pereira), o João (Paulo Sampaio), o Marcelo (Dedeschi) e todo o estafe. O que o Palmeiras oferece hoje para os meninos vai fazer toda a diferença na carreira deles — disse o atleta, que está de férias no Brasil.

Gabriel Jesus com garotos do Verdão (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Gabriel Jesus ainda elogiou o trabalho integrado desenvolvido pela comissão técnica de Abel Ferreira junto às categorias de base do Palmeiras – atualmente, dez Crias da Academia fazem parte do elenco profissional do Verdão.

— Graças à presidente, aos diretores, coordenadores e treinadores, o Palmeiras tem hoje um grande projeto para a Base. E o Abel é muito importante neste processo, pois dá oportunidade para os meninos. O Palmeiras vem fazendo um trabalho gigantesco na Base e no Profissional. Por isso, é tão vencedor — finalizou.