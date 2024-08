(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 08:17 • São Paulo (SP)

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, terá um desfalque importante na próxima rodada do Brasileirão, justamente no clássico contra o São Paulo, marcado para domingo (18), às 16h, no Allianz Parque, e que vale vaga no G4 do campeonato. O zagueiro Murilo foi expulso contra o Flamengo no final de semana e cumprirá suspensão automática.

Os rivais estão empatados em número de pontos no Nacional, ambos com 38, e também em número de vitórias, ambos com 22 até aqui. Ou seja, o vencedor do clássico paulista assegura sua vaga no G4. Atualmente, o Verdão é o quarto colocado, enquanto o Tricolor vem logo atrás, em quinto.

Murilo recebeu dois cartões amarelos contra o Rubro-Negro, no empate entre os times no Maracanã. Para o Choque-Rei, Abel Ferreira terá que modificar a equipe que, no momento, vem atuando com três zagueiros: Murilo, Gustavo Gómez e Vitor Reis. Caso queira manter um trio defensivo, o reserva imediato é o garoto Naves.

Antes do clássico, porém, o Verdão volta em campo pela Libertadores, em partida marcada para esta quarta-feira (14), às 213h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. A volta será no dia 21, no mesmo horário, no Allianz Parque.