O Palmeiras de Abel Ferreira conquistou cinco vitórias consecutivas utilizando o sistema de três zagueiros, com Gustavo Gómez, Luan e Murilo. O problema é que o elenco inteiro do Verdão conta apenas com apenas quatro atletas da posição e, em casos de desfalques, improvisações como as de Marcos Rocha e Jailson serão necessárias. Outra opção do time no início do ano era o chileno Kuscevic, que hoje está no Coritiba.