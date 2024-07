Palmeiras inova, e torcida vai escolher número de Felipe Anderson; veja as opções

Felipe Anderson vive a expectativa de estrear pelo Palmeiras







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 03/07/2024 - 14:22 • São Paulo

Maior reforço do Palmeiras para esta temporada, o meia Felipe Anderson já está treinando com o grupo na Academia de Futebol vivendo na espera de sua apresentação oficial com a camisa alviverde.

Ainda sem número definido, o clube inovou e fará uma ação para a torcida alviverde escolher o número que o meia irá vestir em seu retorno ao futebol brasileiro após mais de 10 anos atuando no futebol europeu.

9, 19, 93 e 99 foram as opções dadas pelo Palmeiras, e Felipe Anderson pode herdar o número de Endrick ou até mesmo usar o número de dois anos da década de 90 que foram muito especiais para o torcedor do Verdão.

“Gostei muito desta iniciativa do Palmeiras e estou ansioso para descobrir qual número o torcedor vai escolher para mim. Independentemente da opção ganhadora, é uma honra vestir a camisa do Maior Campeão do Brasil”, disse Felipe Anderson, que só pode estrear pelo Verdão a partir da 17ª rodada do Brasileirão.

Nas redes sociais, muitos torcedores já estão pedindo para Felipe Anderson deixar a 9 para Gabigol, que está em negociação com o Verdão e pode vestir verde após uma longa e vitoriosa passagem pelo Flamengo.

Para votar e escolher o número de Felipe Anderson é simples: é só baixar o aplicativo oficial do Verdão, disponível para download nas plataformas Apple Store e Play Store.

A enquete já está aberta no aplicativo e a votação terminará no dia 8 de julho, às 18h, e a revelação do número vencedor ocorrerá no dia 11, antes da partida diante do Atlético-GO, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, quando Felipe Anderson será apresentado aos torcedores palmeirenses.