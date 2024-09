Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 06/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O departamento médico do Palmeiras ainda está cheio, mas há chances de alguns nomes retornarem após a pausa para a Data Fifa, ou seja, na próxima partida do time comandado por Abel Ferreira, que acontece no dia 15, contra o Criciúma, pelo Brasileirão. Atualmente, seis jogadores se recuperam de lesão ou estão em algum tipo tratamento, mas pelo menos Vitor Reis e Marcelo Lomba estão perto de ficar à disposição da comissão técnica.

O zagueiro iniciou o período de transição física e já trabalha em campo e na parte interna da Academia, enquanto o goleiro vem fazendo tratamento de uma pubalgia com o Núcleo de Saúde e Performance. A expectativa é de que na semana que vem já fiquem ao menos no banco de reservas do time, o que é o caso de Marcelo Lomba. Vitor Reis, no entanto, era figurinha carimbada no time titular.

Situação de outros jogadores

Bruno Rodrigues, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, é quem está há mais tempo parado. Em maio, o atacante iniciou um novo processo de recuperação, justamente quando estava prestes a voltar de lesão no outro joelho. O prazo de retorno ainda é uma incógnita, já que o clube não costuma divulgar essas previsões.

O lateral-esquerdo Piquerez sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo em julho, também precisou passar por cirurgia e não retornará mais nesta temporada do Palmeiras. Outro lateral fora dos gramados é Mayke, que sofreu uma lesão na panturrilha direita, contra o Cuiabá. Ele já sofria com problemas na região e tinha acabado de retornar aos jogos, e pode também estar disponível, mas sua presença no próximo jogo ainda é incerta.

O meio-campista Gabriel Menino tem uma lesão na coxa esquerda e não entra em campo desde o duelo contra o Botafogo, pela Libertadores. O jogador, no entanto, não deve demorar a voltar aos gramados e também vive a expectativa de retornar nesta 26ª rodada do Brasileirão.

