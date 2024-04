Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Publicada em 29/04/2024 - 21:53 • São Paulo (SP)

Durante o confronto entre São Paulo e Palmeiras, torcedores criticaram carrinho aplicado por Endrick em Arboleda.

Aos 44 minutos do segundo tempo, o garoto do Verdão correu para interceptar um passe do zagueiro na defesa são-paulina. Porém, ele chegou atrasado e pegou em cheio o defensor do Tricolor.

Momento em que Endrick dá carrinho em Arboleda no clássico (Foto: Reprodução / Premiere)

Nas redes sociais, internautas chamaram atenção para certa recorrência de entradas "acima do tom" de Endrick em adversários, além desta ocasião no clássico entre Palmeiras e São Paulo.

O próximo jogo do Palmeiras será pela Copa do Brasil, contra o Botafogo-SP, enquanto o São Paulo enfrentará o Água de Marabá. As partidas acontecem na mesma data, quinta-feira (5).

VEJA REAÇÕES AO LANCE DE ENDRICK SOBRE ARBOLEDA EM SÃO PAULO X PALMEIRAS