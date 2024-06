Palmeiras anuncia a contratação de Giay até 2029

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras







Publicada em 28/06/2024 - 10:23 • São Paulo (SP)

O Palmeiras anunciou a contratação do lateral-direito Agustín Giay, de 20 anos, que pertencia ao San Lorenzo-ARG. O atleta assinou vínculo com o Verdão até junho de 2029 e poderá estrear a partir da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, prevista para os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela de transferências.



O Palmeiras pagará ao time argentino 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 40,7 milhões) por 75% dos direitos econômicos do lateral-direito.

- Quando um clube tão grande como o Palmeiras demonstra interesse por você, é sinal de que está fazendo bem as coisas. Vim para colaborar com os meus companheiros e ganhar títulos. Sou um jogador agressivo, dinâmico e veloz, um pouco do que é o futebol argentino, que é um futebol de garra - disse Giay.

Titular da equipe principal do San Lorenzo desde os 18 anos, Giay disputou 88 partidas e marcou dois gols pelo clube argentino, e tem sido constantemente convocado para as seleções de base do seu país. Versátil, Giay atua como lateral-direito e meio-campista.

- Obviamente já sabia que o Palmeiras era um clube muito grande, mas, quando você chega aqui e vê as instalações… É tudo muito lindo. Todos os jogadores me receberam muito bem e me disseram que, caso tenha qualquer dúvida, podem me ajudar. Estou muito contente e motivado - completou o novo reforço do Verdão.