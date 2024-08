Novatos do Palmeiras, Vitor Reis e Luighi brilham em jogos grandes

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 13/08/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

Entra ano, sai ano, e o Palmeiras segue mostrando que tem uma das categorias de base mais fortes do país. Prova disso é que mais dois garotos que estão sendo utilizados nos últimos jogos já dão provas de que farão sucesso na equipe de Abel Ferreira: o zagueiro Vitor Reis e o atacante Luighi, que podem fazer a diferença, também, na Libertadores.

➡️ Clique para assistir no Disney+

Vitor Reis, de 18 anos, tem a confiança da comissão técnica e diretoria, e teve seu contrato renovado recentemente, agora, válido até 2028. E, de fato, tudo vem acontecendo de forma meteórica na vida do garoto.

Logo em seu primeiro jogo como titular, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão, Vitor Reis, que entrou no time após lesão de Murilo, mostrou que gosta de jogo grande e deixou seu primeiro gol com a camisa do Verdão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provando que não foi sorte de iniciante, deixou sua marca novamente no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Flamengo, quando o time paulista venceu por 1 a 0, mas acabou eliminado da competição.

Os bons números do defensor são fruto de muito trabalho. Não à toa, o garoto é quem tem a maior sequência como titular do Palmeiras atualmente: seis jogos, sendo quatro pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil. Ao todo, soma 11 jogos pelo time profissional alviverde.

O atacante Luighi, também de 18 anos, parece seguir os mesmos passos do colega. Revelado nas categorias de base do clube, marcou seu primeiro gol profissional também em um duelo grande: empatou para o Palmeiras contra o Flamengo, no Maracanã, ela 22ª rodada do Brasileirão, em um lance que mostrou que tem faro de centroavante.

- O Luighi, assim como o Vitor Reis, começou a trabalhar conosco nesse ano mais consistente. Ano passado esteve em alguns treinos. Vamos valorizar, vai trabalhar conosco, treinar. Temos o Flaco, Luighi, Rony, Lázaro que pode fazer a função. Gosto de jogar com dois centroavantes em momentos diferentes do jogo - elogiou Abel Ferreira.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

- É bom ter esses jovens, mas vocês sabem que os palmeirenses não querem saber desse trabalho, nem da recuperação financeira, nem das vendas que fizemos, nem do prestígio da marca Palmeiras, do aumento dos sócios… É um trabalho que é feito também do treinador. O treinador não ganha só títulos, e eu, quando fui contratado, me perguntaram no que eu podia ajudar. E eu disse que na valorização do clube, valorização de jogadores, do futebol. Os títulos vamos ganhar ou perder, e temos que saber viver com esses momentos - completou o português.

Vitor Reis já garantiu uma vaga entre os titulares, enquanto Luighi vem, aos poucos, conquistando seu espaço. No duelo contra o Botafogo, no Nilton Santos, nesta quarta-feira (14), pela ida das oitavas de final da Libertadores, a dupla deve entrar em campo em busca de mais um bom resultado individual e coletivo.