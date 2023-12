O lateral-direito de 31 anos tem acordo adiantado para permanecer mais tempo no Verdão - o vínculo atual termina em 2024. Mayke fez sua temporada com mais partidas pelo Palmeiras: foram 58 atuações, com dois gols e oito assistências. Ele foi peça importante na temporada que terminou com títulos do Paulistão, Supercopa do Brasil e Brasileirão.