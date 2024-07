Maurício lamenta derrota do Palmeiras e fala sobre adaptação à filosofia de jogo de Abel

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 27/07/2024 - 22:33 • São Paulo (SP)

O Palmeiras amargou sua segunda derrota seguida no Brasileirão. Diante do Vitória, a equipe de Abel Ferreira foi derrotada por 2 a 0, e perdeu pontos importantes na luta pelo tricampeonato. O meio-campista Maurício, que chegou há pouco tempo no clube paulista, falou sobre como está se moldando ao estilo de jogo do treinador português.

- Estou bem fisicamente. Ainda estou me adaptando à filosofia de trabalho do Abel, mas me sinto em um bom processo. É difícil falar, pois acabamos tomando um gol e precisamos arriscar mais para poder ir para cima, para poder reverter essa situação, mas agora vamos trabalhar porque temos jogos decisivos pela frente, e não podemos de maneira alguma perder - disse o meio-campista Maurício.

O jogador recém-contratado também falou sobre o trabalho mental forte que a equipe de Abel Ferreira tem, principalmente quando precisa superar momentos um pouco mais conturbados.

- Nossa equipe tem um mental muito forte e vem demonstrando isso já há bastante tempo, assim como nos anos anteriores. Sabemos o que temos de fazer para mudar essa situação. Ficamos tristes pelas duas derrotas seguidas, mas a gente tem que trabalhar o mais intenso possível e estudar as equipes adversárias para não cometer o erros que a gente vem cometendo, e transformar em vitórias.

O Palmeiras perdeu seus dois últimos jogos para Fluminense e, agora, Vitória, e precisa voltar a vencer para seguir forte no G4. Nesta rodada, não há chances do time perder a terceira posição na tabela.