Mascote do Palmeiras: veja versões e história

Gobbato e Periquito são os mascotes do Palmeiras (Foto: Reprodução/ Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

O Palmeiras é conhecido por ter dois mascotes oficiais: tanto o porco quanto o periquito são os animais que representam o clube. Você sabe a história por trás do surgimento dos mascotes do Verdão? O Lance! conta tudo abaixo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja a história dos mascotes do Palmeiras

O periquito como mascote do Palmeiras

O primeiro mascote do Palmeiras surgiu no ano de fundação do clube, em 1914. Como a cor verde foi a escolhida para o clube, os torcedores queriam escolher alguma ave tipicamente brasileira para representar o Verdão. Assim nasceu o Periquito, primeiro mascote da história do Verdão. A escolha da ave se deu muito pelo fato de que também existiam muitos pássaros dessa espécie nos entornos do Parque Antártica, antigo estádio do Palmeiras.

O Periquito foi o primeiro mascote do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Os registros desse mascote foram ganhando força a partir de 1942, quando o então Palestra Itália mudou seu nome para Palmeiras. Um dos fatores que impulsionaram a identidade do animal com o clube foi a relação que os cronistas da época fizeram entre o Periquito e o hino do Palmeiras, principalmente no verso "que sabe ser brasileiro".

A escolha do "Porco" como mascote

Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, os torcedores rivais do Verdão chamavam de maneira pejorativa o clube palmeirense de "porco", como referência também ao governo italiano fascista daquela época. Essa história só foi mudar no ano de 1983, quando o então diretor de marketing do clube, João Roberto Gobbato apresentou à diretoria a ideia de também assumir o porco como um mascote. A diretoria não recebeu bem a ideia, mas a história foi diferente com a torcida do Palmeiras.

Três anos mais tarde, em 1986, a torcida Alviverde cantou no estádio pela primeira vez o canto "E dá-lhe Porco, e dá-lhe Porco, olê, olê, olê". Naquele mesmo ano, a Revista Placar estampou em sua capa o atleta Jorginho Putinatti, que era um dos grandes símbolos da geração do Palmeiras naquela época, segurando um porco em seu colo.

O Porco Gobbato se tornou mascote do Palmeiras em 2016 (Reprodução/TV Palmeiras)

O Porco, no entanto, só foi oficializado como mascote no ano de 2016, e recebeu o nome de seu criador original, Gobbato.