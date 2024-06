Foto: Cesar Greco / Palmeiras







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 17:25 • São Paulo (SP)

O atacante Luís Guilherme, joia do Palmeiras, realizou exames médicos no West Ham e está pronto para ser anunciado pelo clube inglês, segundo informação do jornalista italiano Fabrizio Romano. O contrato será assinado nesta quarta-feira (12) com validade até junho de 2029.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

A venda do jogador de 18 anos chegou ao valor fixo de 23 milhões de euros (cerca de R$ 130,97 milhões), mais 7 milhões de bônus por metas contratuais (cerca de R$ 39,86 milhões), totalizado a negociação em 30 milhões de euros (R$ 170,83 milhões).

Mesmo deixando o Palmeiras, o clube ainda irá permanecer dono de 20% dos direitos de Luís Guilherme, o que implicará em mais dinheiro para o clube no caso de uma futura venda do atleta.

Promovido ao elenco profissional no ano passado, Luís Guilherme tem 45 jogos e um gol sob o comando do técnico Abel Ferreira. O atacante começou no Sub-11 do Verdão e é considerado uma das principais joias de sua geração.

O atacante Luís Guilherme, joia do Palmeiras, realizou exames médicos no West Ham e está pronto para ser anunciado pelo clube inglês. O jogador de 18 anos se formou nas categorias de base do clube paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)