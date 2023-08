O Palmeiras volta a campo na noite desta segunda-feira, às 19h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Cruzeiro, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Verdão é o atual quinto colocado, com 31 pontos, enquanto a Raposa ocupa a 12ª posição, com 24 pontos. Se vencer, o time de Abel Ferreira vai, ao que tudo indica, assumir a vice-liderança. O Red Bull Bragantino, que tem a mesma pontuação do Palmeiras, também joga nesta segunda, contra o Vasco, e também pode chegar ao segundo lugar.