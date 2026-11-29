A festa do Palmeiras pelo tetracampeonato da Copa Libertadores não tem fim. Depois de ser recepcionado por torcedores na Academia de Futebol durante a madrugada deste domingo (29), os jogadores voltaram a comemorar com palmeirenses durante a tarde, em novo desfile em trio elétrico. Dessa vez, no Nubank Park.

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Em meio a músicas da torcida do Palmeiras, os jogadores também aproveitaram para provocar o Corinthians. Em uma das provocações, o zagueiro Alexander Barboza cantou uma música em que pedia "um minuto de silêncio para os Gambá (sic) que está morto", em referência ao Timão.

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Depois, foi a vez do atacante Flaco López provocar o Corinthians. Com o microfone em mãos, o argentino puxou o coro de "are, re, os Gambá vai jogar a Série B". A música faz referência ao momento do rival no Campeonato Brasileiro. O Timão é 15º colocado do Brasileirão, com os mesmos 41 pontos do Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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Jogadores e torcedores do Palmeiras celebram título da Libertadores em São Paulo (Foto: Humberto Bispo/AtoPress/Folhapress)

A festa do Palmeiras nesta tarde começou com cerca de duas horas de atraso em relação ao horário previsto. Mas isso não diminuiu a empolgação da torcida, que lotou os arredores do Nubank Park.

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No trio elétrico, os jogadores e o técnico Abel Ferreira se mostraram muito empolgados. Com óculos de sol, charutos e copos com bebidas, os tetracampeões exibiram a taça da Copa Libertadores para os torcedores.

Após o título da Libertadores, o Palmeiras agora volta o seu foco para a final da Copa do Brasil, no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, no Mané Garrincha. Antes disso, o Verdão ainda enfrenta o Coritiba, no Nubank Park, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, onde já assegurou o vice-campeonato.

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