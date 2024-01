Reforço para o ataque do Palmeiras, Bruno Rodrigues vai reencontrar Breno Lopes no Verdão. A dupla fez parceria no Joinville em 2017, na Série C, e o camisa 11 do Verdão revelou ter dividido quarto com Breno no clube catarinense. O novo atacante alviverde também compartilhou detalhes sobre momentos conturbados que ambos passaram juntos na carreira.