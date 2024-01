- É uma experiência incrível, é sempre bom estar aqui. Aprendo bastante com todos. Quero fazer bons treinos, bons jogos e que Deus possa me abençoar dentro de campo. Já tinha estreado no ano passado e eles (jogadores) me tratam com carinho, me acolhem bastante. Espero que seja um ano abençoado e que eu possa contribuir de todas as formas para fazermos um ano excelente - disse.