Mesmo com uma equipe alternativa, o Palmeiras dominou as ações na primeira etapa. No entanto, pecou nas finalizações e não conseguiu abrir o placar. Aos 28 minutos, a partida foi interrompida por falta de energia em um dos refletores do Estádio 1º de Maio. Após 25 minutos de paralisação, o duelo foi retomado.